محافظ الجيزة يشيد بمبادرة الرئيس حياة كريمة: تغير واقع الحياة على نحو أفضل

جدة - نرمين السيد - أعرب أحمد راشد محافظ الجيزة، عن تقديره للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتنفيذ البرنامج القومى لتنمية وتطوير القرى المصرية، وهى المبادرة التى تستهدف تطوير 1.500 قرية داخل 51 مركزا إداريا على مستوى محافظات الجمهورية، كونها ترسيخا لتطلعات المصريين نحو مستقبل أفضل للريف المصرى.





وأوضح بيان صحفى، أن المرحلة الأولى شملت إدراج 42 قرية بمركزى الصف وأطفيح، حيث ستشهد تغيير جذرى على مختلف الأصعدة والقطاعات التنموية والخدمية. وأكد محافظ الجيزة، أن القيادة السياسية تولى اهتماما بالمبادرة لما لها من أهمية فى تحقيق التنمية المستدامة والتى تضمن تحقيق التكافؤ المتصل الذى يضمن إتاحة الفرص للجميع ورفع قدرات البنية الأساسية والتحتية من كافة الجوانب الخدمية، وذلك لتغيير واقع الحياة على نحو أفضل وأشمل لمواكبة الجهود التنموية التى تشمل القطاعات بالدولة.

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