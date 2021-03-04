رئيس مجلس النواب يهنئ أحمد أبو الغيط بتجديد الثقة له لفترة جديدة

وجاء فى نص البرقية "أتقدم باسمى، واسم نواب الشعب، بخالص التبريكات، بمناسبة تجديد ثقة وزراء الخارجية العرب، لتوليكم منصب أمين عام الجامعة العربية".
وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالى أن هذا التجديد يعد تتويجًا لسجل حافل ظهرت نتائجه واضحة جلية على صفحة أعمالكم زهاء أكثر من 4 عقود فى ردهات ودروب الدبلوماسية، والعلاقات الدولية.
وأضاف رئيس مجلس النواب: "أن هذه الثقة التى أنتم أهل لها إنما هى تأكيدا واعترافاً بدور مصر وريادتها، باعتبارها دُرة العقد، وقلب العروبة".
وأردف: "هذه الثقة تقديرًا لخبراتكم المتراكمة لتستكملوا مسيرتكم المُثمرة فى القيام بدور منشود للم الشمل العربى، والعمل على توحيد المواقف العربية، للتصدى لما يُحاك للأمة من مؤامرات، وبذل الجهود لتعزيز أُطر التعاون العربى المشترك".
واختتم رئيس مجلس النواب البرقية قائلا: "وفق الله خطاكم، وأعانكم على ما حُمِّلتم".
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