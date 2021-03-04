وزيرة التضامن تضع حجر الأساس لمجمع الخدمات المتكاملة ببنى سويف اليوم

جدة - نرمين السيد - تزور نيفين القباج وزيرة الاجتماعى، اليوم الخميس، محافظة بنى سويف، وتلتقى الدكتور محمد هانى جمال الدين محافظ بنى سويف، ومن المقرر أن تفتتح الوزيرة المرحلة الأولى لدار الأيدى الأمينة لرعاية الفتيات ببنى سويف





وستشهد الزيارة وضع حجر الأساس لمشروع مؤسسة المستقبل الأمين للخدمات المتكاملة بمحافظة بنى سويف والذى يقام على مساحة 3.500 متر، ويتضمن دارًا للفتيات بلا مأوى، ودارًا لرعاية المسنين، ودارًا لرعاية الاطفال الأيتام معلومى وكريمى النسب والاطفال بلا مأوى، كما يضم أيضًا مركزا طبيا متكاملا، وحضانة نموذجية، ومدرسة مجتمعية ، وقاعة متعددة الأغراض.

كما ستطلق نيفين القباج قافلة كساء وغذاء لأسر بلا مأوى مقدمة من المجلس العربى للمسئولية المجتمعية ومؤسسة الحياة من مقر مجمع الدفاع الاجتماعى ببنى سويف للأطفال والكبار بلا مأوى، إذ تضم القافلة 400 كيلو لحوم، و200 كرتونة تموينية، و200 بطانية ، و200 عباءة فاخرة، و200 قطعة ملابس أطفال، إذ سيتم توزيعهم على أطفال وبنات مؤسسة الدفاع الاجتماعى، ودار الرعاية الاجتماعية ببنى سويف، وكبار بلامأوى رجال وسيدات على مستوى الجمهورية.

وتختتم وزيرة التضامن الاجتماعى الزيارة بتسليم 16 دراجة بخارية لذوى الاحتياجات الخاصة، بدعم مؤسسة مستقبل الأمين، بالإضافة إلى تسليم مشروعات صغيرة للمرأة المعيلة من جمعية الشابات المسلمات.