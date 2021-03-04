الرئيس السيسي يصدق على قانون إصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢١ بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.. ونشر القانون في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.

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