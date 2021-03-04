السكة الحديد : تعديل تركيب قطارى 776/777 القاهرة- سوهاج والعكس بعربات روسى...

أعلن المهندس أشرف رسلان رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه فى إطار توجيهات القيادة السياسية وحرص الهيئة الدائم على توفير كافة سبل الراحة لجمهور المسافرين ، تقرر إعتباراً من يوم السبت الموافق 6/3/2021 تعديل تركيب القطارين أرقام 776/777 القاهرة / سوهاج والعكس بعربات ذات تهوية ديناميكية " روسى " بدلاً من عربات الدرجة الثانية العادية ، وخاصة فى ظل وصول عدد 260 عربة روسى جديدة ضمن صفقة 1300 عربة التى تعاقدت الهيئة عليها مع التحالف المجرى الروسى ممثلة فى شركة ( ترانس ماش هولدنج ) ،.

وأوضح رئيس الهيئة أن كل قطار يتكون من 12 عربة ، حيث يقوم القطار رقم 776 من محطة القاهرة الساعة 4.30 صباحاً ليصل سوهاج الساعة 1.10 ظهراً ، فى حين يقوم القطار رقم 777 من محطة سوهاج الساعة 4.00 عصراً يصل القاهرة الساعة 1.10 صباح اليوم التالى .