السيسى يستقبل اليوم رئيس جمهورية غينيا بيساو بقصر الاتحادية

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم بقصر الاتحادية الرئيس عمر سيسوكو إمبالو، رئيس جمهورية غينيا بيساو". صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. ومن المقرر أن يعقد مؤتمر صحفي بعد المباحثات.

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