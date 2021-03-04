نعى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري، المهندس إبراهيم حرحش رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف الأسبق، داعيًا الله للفقيد بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان.
وقال عبد العاطى "ربنا يرحمه ويغفر له، لم يتأخر عن خدمة الوزارة حتي وهو في غرفة العناية، انجز وبذل مجهودًا كبيرًا مع زملائه في المشاركة في قانون الري والموارد المائية الجديد.
وأضاف وزير الرى ترفّع عن أخذ أى مكافأة ولو رمزية، لم يتأخر في أى وقت لتقديم النصح والخبر للوزارة، ربنا يرحمه ويغفر له ويكتب ما قدّمه لبلده في ميزان حسناته، ربنا يرحمه وخالص العزاء لأسرة الري وأسرته وأحبابه".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كان يعمل في غرفة العناية المركزة ورفض المكافآت.. وزير الري ينعي المهندس إبراهيم حرحش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.