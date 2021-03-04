كان يعمل في غرفة العناية المركزة ورفض المكافآت.. وزير الري ينعي المهندس إبراهيم حرحش

نعى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري، المهندس إبراهيم حرحش رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف الأسبق، داعيًا الله للفقيد بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان.

وقال عبد العاطى "ربنا يرحمه ويغفر له، لم يتأخر عن خدمة الوزارة حتي وهو في غرفة العناية، انجز وبذل مجهودًا كبيرًا مع زملائه في المشاركة في قانون الري والموارد المائية الجديد.

وأضاف وزير الرى ترفّع عن أخذ أى مكافأة ولو رمزية، لم يتأخر في أى وقت لتقديم النصح والخبر للوزارة، ربنا يرحمه ويغفر له ويكتب ما قدّمه لبلده في ميزان حسناته، ربنا يرحمه وخالص العزاء لأسرة الري وأسرته وأحبابه".