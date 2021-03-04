أشاد المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي بالدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية لإصداره الكتاب الدوري رقم (7) لسنة 2021 لحث الشركات المقيدة بالبورصة المصرية والعاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية على تبنى الالتزام ببنود الميثاق الأخلاقي لمنع التحرش، والذى يشمل التحرش الجنسي والعنف والمضايقات داخل بيئة العمل. وأشادت الدكتورة مايا مرسي بهذا الإصدار مؤكدة أن الرقابة المالية ستكون مثالاً يحتذى به فى تطبيق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والحماية من كافة أشكال العنف وحماية حقوق المرأة وتمكينها وخلق بيئة عمل مناسبة تستطيع أن تبدع المرأة خلالها. يذكر أن الكتاب الذى أعدته الهيئة تم تنفيذه بالتعاون مع كل من المجلس القومي للمرأة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومنتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرا، وجاء للتأكيد على قيم العدالة والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص وضمان حقوق المواطنين والمواطنات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لمنع التحرش والمضايقات في العمل.. القومي للمرأة يشيد برئيس هيئة الرقابة المالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.