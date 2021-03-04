عقدت وزارة الدولة للهجرة، الاجتماع الأول مع نحو 45 من السيدات بالخارج من مختلف دول العالم فى الأول من مارس الجارى، وستتكرر اللقاءات على مدار شهر المرأة لوضع خطط تنفيذية للمبادرة.
وجاء الشعار الذى تم اختياره من تصميم المصرية "جيداء القرش" المقيمة فى ألمانيا، والمشاركة فى المبادرة، حيث إنها تحمل شهادة البكالوريوس فى الدراسات الإعلامية من جامعة Freie Universität ببرلين، فضلا عن أنها خريجة الدفعة الثالثة لبرنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة، وخريجة أكاديمية التربية الإعلامية والرقمية فى بيروت 2018 بمنحة من الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمى.
كما شاركت فى منتدى شباب العالم 2018 الذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهى الآن عضوة فى مركز حوار الشباب المصريين الدارسين بالخارج التابع لوزارة الهجرة.
وتعمل المصرية "جيداء القرش" على نشر الثقافة الإعلامية والرقمية من خلال برنامجها "الإعلام وسنينه" الذى أنشأته فى 2018 أثناء دراستها الجامعية، ويبث البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعى ويهدف إلى نشر الوعى عن مدى تأثير الإعلام على فكر ومعتقدات الشخص والشعوب، وذلك من خلال شرح مواضيع مثل: استخدام البيانات فى الحروب النفسية، تمثيل المرأة المسلمة فى الإعلام الغربى والتوابع الاجتماعية لذلك، كيفية الكشف عن الأخبار المغلوطة وغيرها، باللغة العربية وبشكل مبسط يفهمه الجميع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهجرة تطلق الشعار الرسمى لمبادرة مصرية بـ100 راجل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.