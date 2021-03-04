الهجرة تطلق الشعار الرسمى لمبادرة مصرية بـ100 راجل

جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الشعار الرسمى لمبادرة "مصرية بـ100 راجل" The Power of Egyptian Women Abroad، التى دشنتها الوزارة بهدف إشراك السيدات المصريات بالخارج فى دعم مشروع تطوير القرى المصرية "حياة كريمة" للارتقاء بحياة المصريين بالمناطق الأكثر احتياجا وبالمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، وأيضا بهدف إمدادهن بالمعلومات اللازمة للرد على الشائعات المغرضة التى تنتشر بالخارج ومن ثم تصحيح الصورة المغلوطة عن مصر.





عقدت وزارة الدولة للهجرة، الاجتماع الأول مع نحو 45 من السيدات بالخارج من مختلف دول العالم فى الأول من مارس الجارى، وستتكرر اللقاءات على مدار شهر المرأة لوضع خطط تنفيذية للمبادرة.

وجاء الشعار الذى تم اختياره من تصميم المصرية "جيداء القرش" المقيمة فى ألمانيا، والمشاركة فى المبادرة، حيث إنها تحمل شهادة البكالوريوس فى الدراسات الإعلامية من جامعة Freie Universität ببرلين، فضلا عن أنها خريجة الدفعة الثالثة لبرنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة، وخريجة أكاديمية التربية الإعلامية والرقمية فى بيروت 2018 بمنحة من الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمى.

كما شاركت فى منتدى شباب العالم 2018 الذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهى الآن عضوة فى مركز حوار الشباب المصريين الدارسين بالخارج التابع لوزارة الهجرة.

وتعمل المصرية "جيداء القرش" على نشر الثقافة الإعلامية والرقمية من خلال برنامجها "الإعلام وسنينه" الذى أنشأته فى 2018 أثناء دراستها الجامعية، ويبث البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعى ويهدف إلى نشر الوعى عن مدى تأثير الإعلام على فكر ومعتقدات الشخص والشعوب، وذلك من خلال شرح مواضيع مثل: استخدام البيانات فى الحروب النفسية، تمثيل المرأة المسلمة فى الإعلام الغربى والتوابع الاجتماعية لذلك، كيفية الكشف عن الأخبار المغلوطة وغيرها، باللغة العربية وبشكل مبسط يفهمه الجميع.