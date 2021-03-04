رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية لبدء دراسات إنتاج الهيدروجين الأخضر

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارتى الكهرباء، والبترول، والقوات البحرية من جانب، وشركة "ديمى" البلجيكية من جانب آخر، للبدء فى الدراسات الخاصة لمشروع إنتاج "الهيدروجين الأخضر" وتصديره من مصر.





جاء ذلك وذلك بحضور مسؤولو وزارتى الكهرباء والبترول والفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، ومن الجانب البلجيكى، فرانسوا دى إلزيوس، سفير بلجيكا لدى القاهرة.

ووقع الاتفاقية كل من المهندس جابر الدسوقى، رئيس الشركة المصرية القابضة لكهرباء مصر، وآلان برنارد، رئيس مجلس إدارة شركة "ديمى".

وأكد رئيس الوزراء أن التوقيع على هذه الاتفاقية يأتى فى إطار تنفيذ استراتيجية الدولة التى تهدف إلى التوسع فى مجالات الطاقة النظيفة والخضراء، وزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة الكهربائية.

وأشارت وزارة الكهرباء فى بيانها اليوم إلى الاهتمام بتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، وخصوصا مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، التى من بينها إنتاج واستخدام وتصدير "الهيدروجين الاخضر" تماشيا مع التوجه العالمى فى هذا المجال

وأضافت أن التوقيع على هذه الاتفاقية يؤذن بالبدء فى الدراسات لتنفيذ مشروع تجريبى لإنتاج "الهيدروجين الأخضر" فى مصر كخطوة نحو التوسع فى هذا المجال وصولاً الى إمكانية التصدير، وذلك اتصالاً بالتوجه العالمى للحد من انبعاثات الكربون وتخفيف آثار تغير المناخ، وتماشياً مع استراتيجية الاتحاد الأوروبى لخفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون المعروفة بـ "الاتفاق الأخضر" خلال الفترة الزمنية 2035-2050

كما أوضحت الأهمية العالمية لـ "الهيدروجين الأخضر" كمصدر واعد للطاقة فى المستقبل القريب، وصرح بأن هناك لجنة وزارية على المستوى الوطنى لدراسة الهيدروجين كمصدر للطاقة فى المستقبل القريب فى مصر، والبحث فى جميع البدائل الممكنة لتوليد واستخدام الهيدروجين، والاستفادة من التجارب الدولية فى هذا المجال، منوهة بأنه سيتم تحديث "استراتيجية الطاقة فى مصر" لتشمل "الهيدروجين الأخضر" كمصدر للطاقة.

من جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة شركة "ديمى" البلجيكية إلى أن المشروع يأتى فى إطار تعهدات المملكة البلجيكية بتطبيق "الاتفاق الأخضر"، باعتبارها إحدى الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى، ومن هذا المنطلق سعت الشركة إلى اختيار أفضل المواقع التى تصلح لإنشاء مراكز محورية لإنتاج "الهيدروجين الأخضر"، وبعد دراسة متخصصة قامت الشركة بإجرائها، وقع الاختيار على مصر لإقامة المشروع، نظراً لموقعها المتميز ولتمتعها بمصادر الطاقة المتجددة، لاسيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب توافر البنية التحتية البرية والبحرية المؤهلة، والأيدى العاملة الماهرة، بدعم من رصيد العلاقات المتميزة التى تربط بين مصر وبلجيكا.