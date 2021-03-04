رئيس جامعة القاهرة: التجديد لـ أبو الغيط يعكس ثقة القيادة المصرية والعربية

وقال الدكتور الخشت، وفقا لبيان صحفى، إن مجلس الجامعة وقيادتها إذ يقدم التهنئة لأحمد أبوالغيط، يؤكد على أن موافقة الدول العربية بالإجماع على قرار القيادة السياسية المصرية، على إعادة ترشيح أبوالغيط لولاية ثانية تعكس أيضا مدى العلاقات القوية والمتينة وثقة الدول العربية فى رؤية القيادة المصرية للعمل العربى فى المستقبل وتجسيد طموحات الدول العربية فى عمل عربى جماعى بهدف خدمة الشعوب والمصالح العربية.
وأشار الدكتور الخشت، إلى أن اختيار "أبوالغيط" جاء لدوره الكبير فى العمل على تعزيز العمل العربى المشترك، وتقريب وجهات النظر بين الدول العربية، وتقليل مساحات الخلاف، والعمل المشترك الفعال بينها، بالإضافة إلى أن إدارة أبو الغيط فى ولايته الأولى اتسمت بالوعى والحكمة فى مرحلة كانت مليئة بالتهديدات والأخطار والتحديات.
وأكد رئيس جامعة القاهرة، على أن المرحلة القادمة من العمل العربى المشترك تحتاج إلى جهود كبيرة وتضافر الدول العربية من أجل وجود رؤية عربية واحدة فى تناول القضايا العربية الراهنة، فى ظل أوضاع سياسية معقدة تتطلب الحكمة والالتفاف العربى بعيدًا عن التشتت والتفكك.
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