السيسى يصدر قرارا بالموافقة على انضمام مصر لاتفاقية منع تآكل الوعاء الضريبى

جدة - نرمين السيد - نشرت الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 446 لسنة 2020 بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبى ونقل الأرباح، المعتمدة فى باريس بتاريخ 24 نوفمبر 2016.





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