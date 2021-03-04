صور.. كبار السن يتلقون لقاح كورونا بمراكز النزهة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن مصر هى أول دولة تبدأ حملة التطعيم بلقاحات فيروس كورونا المستجد بالقارة الإفريقية، كما أنها أول دولة تحصل على اللقاح فى القارة.

وأشارت الوزيرة فى بيان صحفى، إلى أنه وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية بأولوية التطعيم باللقاح للفئات الأكثر عرضة للإصابة، فقد تم البدء بتطعيم الأطقم الطبية يوم 24 يناير الماضى من داخل مستشفى أبوخليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية، وتوالى بعد ذلك تطعيم الأطقم الطبية الراغبين فى الحصول على اللقاح داخل مستشفيات العزل والصدر والحميات، ثم المستشفيات التى تستقبل مرضى فيروس كورونا، بالإضافة إلى المستشفيات الجامعية.

وحددت الوزيرة الفئات المستحقة، وهم مرضى الأورام والفشل الكلوى، والمواطنون الذين خضعوا لعمليات (قلب مفتوح أو قساطر مخية أو طرفية)، بالإضافة إلى عمليات ذرع الكُلى والكبد، وذلك وفقًا لقاعدة البيانات المتوفرة لدى الوزارة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار، وضمن قرارات العلاج على نفقة الدولة والخاضعين للتأمين الصحى.

وأشارت إلى أنه يتم إرسال رسائل نصية لهذه الفئات، والتواصل معهم لتسجيل من يرغب منهم ضمن منظومة تلقى اللقاح للتسهيل عليهم فى الحصول على اللقاحات، حيث تم تسجيل 152 ألفًا و892 من الفئات المستحقة من المواطنين للحصول على لقاح فيروس كورونا على الموقع الإلكترونى منذ إطلاقه حتى الآن.