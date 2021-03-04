سكك حديد مصر: تعديل تركيب قطارى القاهرة - سوهاج بعربات روسى جديدة

جدة - نرمين السيد - أعلن المهندس أشرف رسلان رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه تقرر اعتبارًا من بعد غدٍ السبت تعديل تركيب القطارين أرقام 776 و777 القاهرة - سوهاج والعكس ليضمان عربات روسى ذات تهوية ديناميكية بدلًا من عربات الدرجة الثانية العادية.





وأوضح رسلان، فى بيان لهيئة السكة الحديد، أن هذا الإجراء يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية وحرص الهيئة الدائم على توفير جميع سبل الراحة لجمهور المسافرين، خاصةً مع وصول 260 عربة روسى جديدة ضمن صفقة 1.300 عربة التى تعاقدت الهيئة عليها مع التحالف المجرى الروسى ممثلًا فى شركة "ترانسماش هولدنج". وأشار رئيس الهيئة إلى أن كل قطار يتكون من 12 عربة، وينطلق القطار رقم 776 من محطة القاهرة الساعة 4:30 صباحًا ليصل سوهاج الساعة 1:10 ظهرًا، فى حين يقوم القطار رقم 777 من محطة سوهاج الساعة 4 عصرًا ليصل القاهرة فى الساعة 1:10 صباح اليوم التالى.

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