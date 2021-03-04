رئيس الوزراء: الدولة تتحرك بطريقة علمية لتأمين أكبر كمية من اللقاحات المعتمدة

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تؤمن أكبر كمية من اللقاحات لكل المصانع والشركات التى تم اعتماد المصل الخاص بهم من هيئة الدواء.

وأشار رئيس الوزراء في تصريحات على هامش بدء فعاليات تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن لقاح فيروس كورونا اليوم الخميس، إلى أن الحكومة تتحرك بطريقة علمية، من خلال اختبار اللقاحات عن طريق الهيئة الرسمية وهى "هيئة الدواء"، ثم التعاقد مع الشركات المنتجة للأمصال ليتم توزيعها طبقا للأولويات.