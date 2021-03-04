القباج تفتتح دار الأيدي الأمينة لرعاية الفتيات فى بنى سويف

تقوم نيفين القباج وزيرة الاجتماعي صباح اليوم الخميس بزيارة محافظة بني سويف، حيث تلتقي الدكتور محمد هاني جمال الدين محافظ بني سويف في ديوان عام المحافظة في بداية الزيارة.

ومن المقرر أن تفتتح وزيرة التضامن الاجتماعي المرحلة الأولي لدار الأيدي الأمينة لرعاية الفتيات ببني سويف.

وستشهد الزيارة وضع حجر الاساس لمشروع مؤسسة المستقبل الأمين للخدمات المتكاملة بمحافظة بني سويف والذي يقام علي مساحة ٣٥٠٠ متر ، ويتضمن دارًا للفتيات بلا مأوي، ودارًا لرعاية المسنين، ودارًا لرعاية الاطفال الأيتام معلومي وكريمي النسب والاطفال بلامأوي ، كما يضم أيضًا مركزا طبيا متكاملا، وحضانة نموذجية، ومدرسة مجتمعية ، وقاعة متعددة الاغراض.

كما ستطلق نيفين القباج قافلة كساء وغذاء لاسر بلا مأوي مقدمة من المجلس العربي للمسئولية المجتمعية ومؤسسة الحياة من مقر مجمع الدفاع الاجتماعي ببني سويف للاطفال والكبار بلا مأوي، حيث تضم القافلة ٤٠٠ كيلو لحوم، و٢٠٠ كرتونة تموينية،و٢٠٠ بطانية ، و٢٠٠ عباءة فاخرة،و٢٠٠ قطعة ملابس أطفال، حيث سيتم توزيعهم علي أطفال وبنات مؤسسة الدفاع الاجتماعي،ودار الرعاية الاجتماعية ببني سويف، وكبار بلامأوي رجال وسيدات علي مستوي الجمهورية.

وتختتم وزيرة التضامن الاجتماعي الزيارة بتسليم ١٦ دراجة بخارية لذوي الاحتياجات الخاصة، بدعم مؤسسة مستقبل الأمين، بالاضافة الي تسليم مشروعات صغيرة للمرأة المعيلة من جمعية الشابات المسلمات.