بإطلالة كلاسيكية .. نوال الزغبي في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة نوال الزغبي صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام . وظهرت نوال الزغبي في الصور بإطلالة كلاسيكية ، حيث ارتدت بلوزه سوداء ، بنطلون شيفون ، وتسريحه شعر بسيطة ، ومكياج ناعم ابرز ملامحه الجميلة . وحقق كليب أغنية " عقلي وقف" للفنانة اللبنانية نوال الزغبي أكثر من 3.5 مليون مشاهدة عبر قناة شركة روتانا الرسمية بموقع يوتيوب. الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم .

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