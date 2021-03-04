أكاديمية البحث العلمى تمول 23 مشروعا طلابيا من جامعة الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس جامعة الإسكندرية، فى بيان له، اليوم الخميس، إن هذه المشروعات تضم ١٨٦ طالبا بإجمالي تمويل مالى يقدر بـ مليون و256 ألف جنيه. كان مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا بجامعة الإسكندرية "تايكو"، أعلن فى نوفمبر الماضى عن فتح باب التقدم لدعم مشروعات التخرج لطلاب الجامعة.

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