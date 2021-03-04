مواطنو الجيزة يوجهون الشكر إلى الرئيس السيسى خلال تلقى لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - شهد أحمد راشد محافظ الجيزة، بدء حملة تطعيم المواطنين المسجلين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بالجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، وذلك بالمركز الصحى بميت عقبة بحى العجوزة والذى تم تخصيصه ضمن عدد من المراكز الصحية الأخرى لاستقبال المواطنين.





أكد محافظ الجيزة، وفقا لبيان صحفى، أن الدولة تولى اهتماما بالغا بتقديم الرعاية الصحية لمواطنيها من خلال توفير اللقاحات للعديد من الفئات بالمجان حرصا على سلامتهم. واطمأن المحافظ من المواطنين على سهوله ويسر إجراءات تلقى اللقاح، فيما أشاد المواطنون بهذه الخطوة فى طريق الرعاية الصحية التى تقدمها الدولة لمواطنيها، مثمنين جهود الدولة فى مجابهة فيروس كورونا. وعبر المواطنون عن فرحتهم، موجهين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية. وأكد المحافظ خلال متابعته على التسهيل على المواطنين وتذليل العقبات وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، مشيرا إلى أنه تم تحديد عددا من المراكز لتلقى اللقاح بالمحافظة وهم مركز المصل واللقاح من الساعة التاسعة صباحا إلى التاسعة مساءً والمركز الطبى بدهشور والمركز الصحى بميت عقبة والمركز الصحى بالإخصاص بالصف من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء.

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