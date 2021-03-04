صور.. محافظ الشرقية يطلق شارة بدء فعاليات تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - أطلق الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، يرافقه الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، شارة بدء فعاليات تطعيم المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا بمحافظة الشرقية، من الفئات المستهدفة، والذين قاموا بالتسجيل على موقع التسجيل الإلكترونى المخصص من وزارة الصحة والسكان، وذلك صباح اليوم الخميس، من مكتب صحة ثان الزقازيق.





وأوضح وكيل الوزارة، وفقا لبيان صحفى، أن وزيرة الصحة، وجهت منذ عدة أيام بفتح موقع التسجيل الإلكترونى للقاح كورونا، www.egcovac.mohp.gov.eg ويتم تسجيل المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة المختلفة "الأورام، والكلي، ونقص المناعة، وغيرهم" بمستشفيات المحافظة، لحصولهم على لقاح فيروس كورونا المستجد، ضمن خطة الدولة الوقائية لمواجهة كورونا، مضيفا أنه جار تطعيم المواطنين من الفئات المستهدفة، والذين قاموا بالتسجيل على موقع التسجيل الإلكترونى المخصص من وزارة الصحة والسكان، بعد التأكد من قياس العلامات الحيوية للجميع المواطنين بالفئة المستهدفة.

وقام المحافظ ووكيل الوزارة، بالتأكد من التنظيم الجيد، واتباع خطوط السير والإرشادات المحددة، واتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء تطعيم المواطنين بالمكتب، والذين أعربوا عن سعادتهم وتقديرهم لجهود الدولة المبذولة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن الأكثر عرضه للإصابة بفيروس كورونا، وفقاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

يذكر أن لقاح فيروس كورونا، والذى تم توفيره بمصر كأول دولة إفريقية، وتم إجراء التجارب الإكلينيكية عليه فى مصر منذ عدة أشهر، يتم أخذه فى عضلة الكتف على جرعتين، والذى أثبت نجاحه وفعاليته، وحصل على موافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى يتم توفير اللقاح للفئات الأولى بالمجان، وتكون الأولوية فى توزيع اللقاح وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، للأطقم الطبية العاملين بالقطاع الصحى بمستشفيات العزل والصدر والحميات، والمواطنين الأكثر عرضة للإصابة من مرضى الفشل الكلوى، والأورام، ونقص المناعة، وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، وتم تدشين موقع إلكترونى لحجز اللقاح للفئات المؤهلة وإتاحة التفاصيل الخاصة باللقاح عليه، بالإضافة إلى الخط الساخن 15335.