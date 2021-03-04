هند جاد تهنئ أبو الغيط وحسام زكى: الجامعة العربية فى حاجة ماسة لجهودهما

جدة - نرمين السيد - وقالت الدكتورة هند جاد إن وجود أبو الغيط على رأس دولاب العمل فى الجامعة يضمن مواصلة التحديات التى بدأها منذ يومه الأول فيها، للحفاظ على مصالح الدول العربية، وأمنها القومى، والتغلب على التحديات التى تواجهها إقليميا وعالميا، وهى كثيرة ومتشابكة وشديدة الصعوبة.

وأعربت عن أمنياتها بالتوفيق لأبو الغيط خلال المرحلة المقبلة، مؤكدة أن نجاحه فى مهمته يعنى الكثير للعرب وحاضرهم ومستقبلهم.

كما توجهت بالتهنئة للسفير حسام زكى بعد التجديد له أمينا عاما مساعدا لجامعة الدول العربية، لفترة ثانية، وقالت إنه وجه يحظى بكثير من القبول داخل أسوار الجامعة، وهو شخص مشهود له، وصاحب فلسفة خاصة، ومواقفه واضحة من القضايا العربية، وفى القلب منها القضية الفلسطينية، كما أنه سياسى متمكن، يمنح ثقلا للجامعة، متمنية له السداد فى مهمته خلال الفترة المقبلة.