السيسى لرئيس غينيا بيساو: الزيارة تمثل فرصة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، بقصر الاتحادية، الرئيس عمر سيسوكو إمبالو، رئيس جمهورية غينيا بيساو، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمى وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة أعقبتها مباحثات موسعة بين وفدى البلدين، حيث رحب الرئيس بشقيقه الرئيس عمر إمبالو ضيفاً على مصر، مشيداً بالعلاقات التاريخية بين مصر وغينيا بيساو، ومؤكدا أن هذه الزيارة تمثل فرصة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، لا سيما فى ظل الأهمية التى تحتلها غينيا بيساو فى منطقة غرب إفريقيا.

وأكد الرئيس استعداد مصر لتعزيز التعاون الثنائى مع غينيا بيساو على جميع الأصعدة لدعم جهود التنمية بها، خاصةً التبادل التجارى والاستثمار وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى استقبال الكوادر الغينية للمشاركة فى برامج بناء القدرات والدعم الفنى التى تشرف على تنفيذها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية فى المجالات المختلفة، وذلك وفقًا لاحتياجات الجانب الغينى.

وأعرب الرئيس عمر إمبالو، عن خالص الشكر والتقدير على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً تطلع بلاده المتبادل لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر على مختلف الأصعدة، لا سيما فى مجالات التبادل التجارى وجذب الاستثمارات المصرية المباشرة والدعم الفنى والتنسيق الأمنى والعسكرى المشترك، ومشيداً فى هذا الصدد بالتجربة المصرية الملهمة ودورها المحورى فى المساهمة فى تحقيق التنمية الشاملة والنمو الاقتصادى وصون السلم والأمن بالقارة من خلال المشاركة بالخبرات المصرية المتنوعة وتسخير إمكاناتها المتميزة.

وذكر المتحدث الرسمى، أن تم التباحث بشأن مستجدات الأوضاع فى غينيا بيساو، حيث أبدى الرئيس ترحيب مصر بالتطورات التى تشهدها فى ظل قيادة الرئيس عمر إمبالو، مؤكداً استعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لترسيخ الاستقرار فى غينيا بيساو، ودعمها فى مختلف المحافل القارية والدولية، وذلك فى إطار الحرص الذى توليه مصر لإرساء دعائم الاستقرار والأمن وتعزيز مسار التنمية فى هذا البلد الشقيق.

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة المستجدات الخاصة بعدد من الملفات القارية، حيث تم التوافق حول مواصلة التشاور والتنسيق المشترك بشأن تطورات تلك الملفات، بما فيها ما يتعلق بجهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية فى القارة الإفريقية، فضلاً عن الأوضاع فى منطقة غرب إفريقيا.

وفى ختام المباحثات، عقد الرئيسان مؤتمراً صحفياً مشتركاً، حيث ألقى الرئيس كلمة بهذه المناسبة.