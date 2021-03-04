السيسى: موقفنا ثابت من حتمية التوصل لاتفاق قانونى بشأن سد النهضة

جدة - نرمين السيد - أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالعلاقات التاريخية بين مصر وغينيا بيساو، موضحا أنه بحث ملف مكافحة الإرهاب مع الرئيس عمر سيسوكو إمبالو، مشددا على موقف مصر الثابت من حتمية التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة.





وأكد السيسى، خلال مؤتمر صحفى مشترك، بقصر الاتحادية، أن زيارة رئيس غينيا بيساو لمصر تمثل فرصة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، لا سيما فى ظل الأهمية التى تحتلها غينيا بيساو فى منطقة غرب إفريقيا. ورحب الرئيس السيسى، بالرئيس عمر إمبالو، ضيفا على مصر، مؤكدا أن مباحثاته كانت مثمرة وبناءة، وعكست إرادتنا السياسية المشتركة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والانطلاق إلى آفاق أرحب وزيادة التبادل التجارى وتشجيع الاستثمار بين البلدين ونقل الخبرات.

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