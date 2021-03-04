بحضور 97 عضوًا.. بدء الجلسة العامة للمجمع المقدس للكنيسة

جدة - نرمين السيد - بدأ المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الخميس، جلسته العامة فى مركز لوجوس بالمقر البابوى فى دير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى ومشاركة 97 من أعضاء المجمع المقدس بينما اعتذر عدد من الأعضاء نظرًا لتعذر السفر إلى مصر بسبب ظروف فيروس كورونا، إلى جانب ظروف صحية أعاقت بعض الآباء المطارنة والأساقفة.





وشهد المقر البابوى بالقاهرة خلال الأيام الثلاثة الماضية، اجتماعات لجان المجمع المقدس الإثنى عشر، للخروج بعدد من التوصيات التى يناقشها المجمع فى جلسته اليوم ويقر منها ما يتوافق عليه الأعضاء المشاركون لتتحول إلى قرارات مجمعية ملزمة. وتعتبر هذه هى المرة الأولى التى يجتمع فيها المجمع المقدس بعد الإغلاق الذى جرى خلال عام 2020 بسبب جائحة كورونا المستجد، وينتظر صدور البيان الختامى من المجمع بعد هذه الجلسة.

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