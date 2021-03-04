رئيس غينيا بيساو للسيسى: نتذكر كفاح عبدالناصر.. وتسيرون على هذا الدرب

جدة - نرمين السيد - وأضاف رئيس غينيا بيساو فى مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسى بقصر الاتحادية مخاطبًا الرئيس السيسى:"أنت إفريقى، ونتذكر كفاح الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وأنتم تسيرون على هذا الدرب".
وأضاف:"للأسف مصر كانت متغيبة عن الأفارقة لكنها اليوم تعود بقوة وكلنا سعداء بهذا".
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