رئيس غينيا بيساو للسيسى: نتذكر كفاح عبدالناصر.. وتسيرون على هذا الدرب

جدة - نرمين السيد - وأضاف رئيس غينيا بيساو فى مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسى بقصر الاتحادية مخاطبًا الرئيس السيسى:"أنت إفريقى، ونتذكر كفاح الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وأنتم تسيرون على هذا الدرب".

وأضاف:"للأسف مصر كانت متغيبة عن الأفارقة لكنها اليوم تعود بقوة وكلنا سعداء بهذا".