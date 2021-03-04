صور.. بدء تطعيم كبار السن بلقاح كورونا فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - أطلق اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، إشارة بدء تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك بوحدة طب أسرة العمراوى بمنطقة المنتزه.





وحددت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية 3 مقرات للتطعيم وهى العطارين "المركز الأفريقى لخدمات صحة المرأة"، ومينا البصل "وحدة طب أسرة المفروزة"، والمنتزه "وحدة طب أسرة العمراوى".

ومن جانبه، قال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إنه تقرر تطعيم 100 شخص فقط فى اليوم الأول بكل مركز، مشيرا إلى زيادة العدد لـ 288 يوميا بكل مركز خلال الأيام المقبلة.

وأوضح السقعان، أنه سيتم تخصيص فرقتين طبيتين بكل مركز، لتقديم الخدمات المطلوبة لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، لافتا إلى أن التطعيم مستمر من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءا طول الأسبوع.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أنه يجرى تطعيم المسجلين على برنامج وزارة الصحة لراغبى الحصول على اللقاح.