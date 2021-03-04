بحضور 97 عضوًا.. بدء الجلسة العامة للمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها المجمع المقدس بعد الإغلاق الذي جرى خلال عام ٢٠٢٠ بسبب جائحة كورونا المستجد.
وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني أمس اجتماع اللجنة الدائمة للمجمع المقدس، وهو أحد اجتماعين اثنين فقط كونا فعاليات اليوم الأخير من اجتماعات لجان المجمع، والذى يختتم أعماله اليوم الخميس.
وبدأت يوم الاثنين الماضى اجتماعات لجان المجمع المقدس وتستمر حتى مساء اليوم، تمهيدًا لعقد الاجتماع العام للمجمع في مركز لوجوس بالمقر البابوي في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، اليوم الخميس.
ويتكون المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية من 12 لجنة ويعتبر المجمع المقدس هو أكبر سلطة كنسية، وقد تم وضع اللائحة الأساسية له واعتمادها في 2 يونيو عام 1985.
ويناقش المجمع برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إعادة تشكيل المجالس الإكليريكية الإقليمية الستة في الداخل والخارج، المعنية بالأحوال الشخصية للأقباط والخاصة بقضايا الطلاق والزواج، والتي يتجدد تشكيلها كل 3 سنوات، بعدما صدر قرار انعقاد دورتها الأولى عام 2015، والدورة الثانية 2018.
وكان قداسة البابا تواضروس، أعلن عن مجموعة من المناسبات التي تشهدها الكنيسة خلال شهر مارس، حيث من المقرر سيامة آباء أساقفة جدد وتجليس أساقفة أيضا، كما يتم الاحتفال بمرور عام على نياحة نيافة الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي والذى يعد أب رهبان البرية، إلى جانب الاحتفال بمرور 50 عاما على نياحة قداسة البابا كيرلس السادس البطريرك الـ116 من باباوات الإسكندرية.
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