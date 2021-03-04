أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدا الجمعة، حيث يكون الطقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري يصاحب ذلك شبورة مائية صباحا على بعض المناطق والرياح معتدلة.
ويبقى الطقس معتدل على السواحل الشمالية للبلاد نهارا شديد البرودة ليلا، يصاحبه ذلك شبورة مائية صباحا على بعض المناطق والرياح معتدلة.
ويكون الطقس مائل للدفء نهارا بارد ليلا والرياح نشطة، على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، يكون دافئ على شمال الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا على الطرق والرياح معتدلة.
أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا، على القاهرة الكبرى 22 للعظمى والصغرى 12، السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 13، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 22 للعظمى والصغرى 15، شمال الصعيد 23 للعظمى والصغرى 10، جنوب الصعيد 27 للعظمى والصغرى 12.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأرصاد: ارتفاع جديد في الحرارة غدا والطقس معتدل على البلاد يصاحبه شبورة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.