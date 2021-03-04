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السيسي: لابد من التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، علي موقف مصر الثابت من حتمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بقصر الاتحادية بين الرئيس السيسى والرئيس عمر إمبالو رئيس غينيا بيساو حيث تطرقا خلال مباحثاتهما إلي ملف سد النهضة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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