السيسي: لابد من التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، علي موقف مصر الثابت من حتمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بقصر الاتحادية بين الرئيس السيسى والرئيس عمر إمبالو رئيس غينيا بيساو حيث تطرقا خلال مباحثاتهما إلي ملف سد النهضة.

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