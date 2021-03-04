رئيس غينيا بيساو للسيسي: أنتم تسيرون على درب الزعيم جمال عبد الناصر

أعرب الرئيس عمر سيسوكو إمبالو رئيس جمهورية غينيا بيساو، عن سعادته بحضوره إلي القاهرة في أول زيارة رسمية له إلي مصر منذ توليه الرئاسة.

وقال رئيس غينيا بيساو في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسى بقصر الاتحادية اليوم، الخميس، مخاطبًا الرئيس السيسى قائلًا:" أنت أفريقي ونتذكر كفاح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وأنتم تسيرون علي هذا الدرب".

وأضاف: "للأسف مصر كانت متغيبة عن الأفارقة لكنها اليوم تعود بقوة وكلنا سعداء بهذا".