رئيس غينيا بيساو للسيسى: نتطلع لفتح سفارة بلادنا بمصر.. وتبادل الخبرات

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن المباحثات الثنائية التى أجراها اليوم مع عمر إمبالو رئيس غينيا بيساو كانت مثمرة وبناءة، وعكست إرادتنا السياسية المشتركة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين فى مختلف المجالات، بما يسمح بالاستغلال الأمثل لقدراتنا لخدمة مصالح البلدين.





وشدد الرئيس السيسى، خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع عمر إمبالو، بمقر قصر الاتحادية، على عزم مصر للانطلاق بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب للتعاون الثنائى من خلال زيادة معدلات التبادل التجارى، وتشجيع الاستثمارات بين البلدين.

وأعرب السيسى عن سعادته وترحيبه بالرئيس إمبالو فى بلده الثانى مصر، وذلك فى أول زيارة له إلى القاهرة منذ توليه الحكم، متمنياً له إقامة طيبة ومثمرة، متابعا: انتهز هذه المناسبة لأعرب عن تقديرنا العميق للعلاقات التاريخية التى تجمع مصر وغينيا بيساو من خلال روابط تاريخية مشتركة، ترجع إلى فترات التحرر الوطنى فى بلدان قارتنا الإفريقية إبان القرن الماضى.

وأكد السيسى أنه اتفق كذلك على تكثيف التعاون فى مجال نقل الخبرات المصرية وتوفير الدعم الفنى وبناء قدرات الكوادر الوطنية فى غينيا بيساو، موضحا أنه تناول مع رئيس غينيا بيساو القضايا الإقليمية التى تهم الطرفين وعلى رأسها موضوع مكافحة الإرهاب، وملف سد النهضة، حيث أوضح محددات الموقف المصرى فى إطار مفاوضات سد النهضة، مع التأكيد على استمرار حرص مصر على التوصل إلى اتفاق عادل وملزم لملء وتشغيل السد، بما يراعى عدم الإضرار بدولتى المصب.

واختتم السيسى كلمته: أسعدنى لقاؤكم اليوم، وإننى أتطلع لمزيد من التعاون الوثيق فيما بين بلدينا لما فيه المصلحة المشتركة لنا ولقارتنا الإفريقية، وأتمنى لغينيا بيساو وشعبها كل الخير والاستقرار والرفاهية، وأجدد ترحيبى بكم والوفد المرافق لفخامتكم فى بلدكم الثانى مصر.

ومن جانبه، أعرب الرئيس عمر سيسوكو إمبالو، عن سعادته بحضوره إلى القاهرة، فى أول زيارة رسمية له إلى مصر منذ توليه الرئاسة، وقال مخاطبًا الرئيس السيسى: "أنت إفريقى، ونتذكر كفاح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وأنتم تسيرون على هذا الدرب".

وأضاف:"للأسف مصر كانت متغيبة عن الأفارقة لكنها اليوم تعود بقوة وكلنا سعداء بهذا".

وأعرب الرئيس عمر سيسوكو إمبالو، رئيس غينيا بيساو، عن تطلعه إلى تبادل الخبرات مع مصر، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، مؤكدا أنه يتطلع إلى إعادة فتح سفارة بلاده فى القاهرة، وفتح سفارة مصر فى بلاده، ونود بشدة أن تكون مصر متحدثة باسم غينيا بيساو مع أصدقاءها.

وأشار إلى أنه ناقش مع الرئيس السيسى التعاون فى المجالين الأمنى والدفاعى، منوهاً إلى أنه يصطحب معه فى زيارته للقاهرة وفدًا رفيع المستوى يضم وزراء الخارجية والمالية والدفاع.