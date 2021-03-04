نص كلمة السيسى خلال المؤتمر الصحفى مع رئيس غينيا بيساو

جدة - نرمين السيد - وإلى نص الكلمة:

أخى العزيز فخامة الرئيس عمر إمبالو

رئيس جمهورية غينيا بيساو،

السيدات والسادة،

إنه لمن دواعى سرورى البالغ أن أرحب بأخى فخامة الرئيس إمبالو فى بلده الثانى مصر، وذلك فى أول زيارة له إلى القاهرة منذ توليه الحكم، متمنياً له إقامة طيبة ومثمرة.

وانتهز هذه المناسبة لأعرب عن تقديرنا العميق للعلاقات التاريخية التى تجمع مصر وغينيا بيساو من خلال روابط تاريخية مشتركة، ترجع إلى فترات التحرر الوطنى فى بلدان قارتنا الإفريقية إبان القرن الماضى.

لقد أجريت مع أخى الرئيس إمبالو مباحثات ثنائية مثمرة وبناءة، عكست إرادتنا السياسية المشتركة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين فى مختلف المجالات، بما يسمح بالاستغلال الأمثل لقدراتنا لخدمة مصالح البلدين.

وأكدنا عزمنا على الانطلاق بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب للتعاون الثنائى، من خلال زيادة معدلات التبادل التجارى، وتشجيع الاستثمارات بين البلدين.

واتفقنا كذلك على تكثيف التعاون فى مجال نقل الخبرات المصرية وتوفير الدعم الفنى وبناء قدرات الكوادر الوطنية فى غينيا بيساو.

كما تناولنا القضايا الإقليمية التى تهم الطرفين وعلى رأسها موضوع مكافحة الإرهاب، وملف سد النهضة، حيث أوضحت محددات الموقف المصرى فى إطار مفاوضات سد النهضة، مع التأكيد على استمرار حرص مصر على التوصل إلى اتفاق عادل وملزم لملء وتشغيل السد، بما يراعى عدم الإضرار بدولتى المصب.

فخامة الرئيس عمر إمبالو،

أسعدنى لقاؤكم اليوم، وإننى أتطلع لمزيد من التعاون الوثيق فيما بين بلدينا لما فيه المصلحة المشتركة لنا ولقارتنا الإفريقية، وأتمنى لغينيا بيساو وشعبها كل الخير والاستقرار والرفاهية، وأجدد ترحيبى بكم والوفد المرافق لفخامتكم فى بلدكم الثانى مصر.

وشكرا.