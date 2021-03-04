جدة - نرمين السيد - أعلن مجلس الوزراء عن أنه تقرر أن يكون يوم الأحد المقبل الموافق 7 مارس 2021، هو الموعد الخاص ببدء صرف الدفعة الثالثة والأخيرة من المرحلة الثانية من المنحة الرئاسية المقدمة للعمالة غير المنتظمة لمواجهة التداعيات الناجمة عن أزمة فيروس كورونا.





وأوضح مجلس الوزراء أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الصدد، والتى تضمنت الموافقة على مد فترة صرف هذه المنحة لمدة 3 أشهر أخرى تخفيفا للآثار السلبية لتلك الأزمة على العمالة غير المنتظمة. وأهاب مجلس الوزراء بالمستحقين للمنحة من العمالة غير المنتظمة، عدم التوجه إلى الأماكن المقرر الصرف منها إلا بعد إفادتهم برسالة نصية عبر هواتفهم المحمولة بموعد التواجد، وذلك حرصا على سلامتهم فى إطار تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحكومة: بدء صرف الدفعة الأخيرة من منحة العمالة غير المنتظمة 7 مارس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.