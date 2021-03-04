لتدعيم التحول الرقمى.. القوى العاملة توقع مذكرة تفاهم مع «هواوى»

جدة - نرمين السيد - وقعت تاو هو نائب رئيس شركة هواوى العالمية، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم بالأحرف الأولى مع وزارة القوى العاملة، لإقامة تعاون بين الجانبين والبدء بمبادرة لتدعيم رؤية مصر فى التحول الرقمى.





وستقدم شركة هواوى برنامجها الرائد فى تدريب القدرات الشابة تحت مسمى "بنك المواهب فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات iTB "ICT Talent Bank"، لسد الفجوة بين توفير المهندسين الموهوبين والطلب السريع لمتطلبات وظائف تكنولوجيا المعلومات.

ووقع مذكرة التفاهم عن وزارة القوى العاملة، حسين صبرى مستشار الوزير للمعلومات والتحول الرقمى، وعن الشركة فينسنت صن المدير التنفيذى لشركة هواوى مصر، بحضور هالة عرندة، نائب الرئيس التنفيذى للعلاقات الحكومية بالشركة، ووفد من شركة هواوى مصر.

وتقضى مذكرة التفاهم بالتزام الوزارة بتقديم مصدر ملائم للكفاءات التى من الممكن أن يتم اختيار مدربين منه، حيث تعتزم "هواوى" تدريب واعتماد 120 مدربا بشهادات دولية موثقة بلا مقابل من الوزارة فى مدة عام وسيتولى المدربين فيما بعد مسؤولية تدريب الشباب الخريجين.

كما تقضى مذكرة التفاهم قيام وزارة القوى العاملة بتحقيق أقصى استفادة من المدربين المرخصين لتدريب 5 آلاف شاب خلال عامين، وتمنح الشركة فى غضون ذلك ألف قسيمة مجانية لدخول امتحان الحصول على الشهادة الدولية لدعم أفضل 620 متدرباً فى السنة الأولى و500 فى السنة الثانية، فضلا عن أن تصبح الوزارة أحد الرعاة الرئيسين لملتقى "هواوى" التوظيفى للشركة HiRE وأن تدعم الوزارة مهمة التشغيل بتشجيع الشركات المختلفة على الانضمام إلى الملتقى وانتقاء موظفيهم من برنامج iTB.