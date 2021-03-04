رئيس الوزراء: تأهيل وتبطين 20 ألف كم من الترع بتكلفة 68 مليار جنيه

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استعراض رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، تقرير عن الموقف التنفيذى الحالى لمشروع تأهيل وتبطين الترع الذى يستهدف إعادة تأهيل ورفع كفاءة الترع المُتعبة بإجمالى أطوال 20 ألف كم، وبتكلفة 68 مليار جنيه على مستوى محافظات الجمهورية، موضحا أنه تم الانتهاء من تأهيل 1.128 كم، وجار تنفيذ 3.122 كم، وجار السير فى إجراءات البت والترسية لمسافة 2.598 كم، وسيستمر تنفيذ المشروع حتى عام 2024.

كما استعرض التقرير الموقف الحالى لتنفيذ مشروعات الرى الحديث، موضحا أن إجمالى الزمام المستهدف خلال العام المالى "2020-2021" يتمثل فى 516 ألف فدان من خلال وزارة الرى، و504 آلاف فدان من خلال وزارة الزراعة، وأنه تم استصدار قرارات وزارية بتحويل زمامات من نظم الرى بالغمر إلى نظم الرى الحديث، بإجمالى 155 ألف فدان، وبلغت الطلبات المقدمة للتحول للرى الحديث عدد 373 طلبا لزمام 54.7 ألف فدان.

كما تطرق التقرير إلى موقف مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، الذى يُعد أحد أهم مشروعات برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، وإنشاء مشروعات تنمية زراعية متكاملة "إنتاج زراعى وحيوانى وصناعى"، ويتضمن المشروع إقامة محطة لمعالجة مياه مصرف بحر البقر، كما يضم المشروع أيضا محطتى رفع، وتنفيذ سحارات، وأعمال مصارف مكشوفة، ومواسير لمرور مياه الترع والمصارف الرئيسية أسفل مسار مصرف بحر البقر الجديد، وإنشاء 3 قناطر، لافتا إلى أن معدلات تنفيذ المشروع بلغت مراحل متقدمة.

وتناول التقرير مشروع تنمية جنوب الوادى بتوشكى، موضحا أنه تم توقيع بروتوكول تنفيذ الأعمال الصناعية والترابية والتبطين وأعمال توسعة قطاعات الترع على "فرع 4" و"دليل 3، 4" لاستيعاب التوسعات المستقبلية، وبلغت نسبة التنفيذ 45%، وجار تحديد المساحات القابلة للزراعة حتى تقوم الوزارة بتحديد مسار البنية الأساسية، وجار مراجعة الزمامات المتاح لها المياه.