وفاة اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب بعد إصابته بكورونا

توفي إلى رحمة الله اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اليوم، الخميس، وذلك جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

ومن المتوقع، أن يشيع جثمان البرلماني المتوفي، في تمام الساعة 3 من عصر اليوم، الخميس، من مصر الجديدة.

وشغل اللواء كمال عامر عدة مناصب داخل الدولة، كما أنه انتخب بمجلس النواب بالفصل التشريعي الأول، ثم الفصل التشريعي الثانى وكان رئيسا للجنة الدفاع والأمن القومى، بكلا المجلسين.