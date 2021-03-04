لجنة أراضي الدولة: تسليم 27 ألف عقد و42 الف حالة جاهزة للتقنين

تمكنت مكاتب تقنين أراضى الدولة بالمحافظات من إصدار أكثر من 27 ألف عقد للمواطنين حتى الآن تنفيذًا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

وكما كشف تقرير وزارة التنمية المحلية الذى قدمه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية خلال اجتماع اللجنة هذا الأسبوع فإن مكاتب التقنين بالمحافظات تعمل بشكل دائم فى المعاينات واجراءات التقنين رغم ظروف كورونا تنفيذا لقرارات اللجنة مشيراً إلى أن نسبة ما تم إنجازه من عقود التقنين يمثل نحو 16 % من إجمالي الطلبات التى استوفت شروط التقنين.

أشار أيضا إلى أن نحو 42 ألف طلب آخر تم الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بمعاينتها وتسعيرها وأصبحت جاهزة للتقنين واستصدار العقود بعد سداد مقدم التعاقد.

وقال الوزير إن لجان الفحص انتهت إلى رفض نحو 21 ألف طلب نظرا لعدم استيفائها لشروط التقنين الواردة بالقانون وتواصل لجان التقنين تحت اشراف مباشر من المحافظين العمل على إنجاز باقى الحالات.

واكد المهندس شريف اسماعيل على عدد من الثوابت التى يجب الالتزام بها من جانب المحافظات فى التقنين أولها التيسير على المواطنين فى اجراءات التقنين والتعاقد سواء بتوفير عدد كاف من منافذ التعامل ومن الكوادر المسئولة عن التقنين او اختصار الإجراءات قدر الامكان .

الثانى عدم المغالاة فى التسعير ومراعاة البعد الاجتماعى ومراجعة الاسعار حسب طبيعة كل منطقة، اقتصاديا او اجتماعيا ، الثالث النظر بجدية فى التظلمات المقدمة من المواطنين سواء كانت بسبب رفض الطلبات او التسعير لأن الهدف ليس تحصيل أموال وانما تقنين أوضاع المواطنين وتسليم العقود لكل من أثبت جدية مع تقديم كافة التسهيلات والتيسير على المواطنين خاصة اصحاب المساحات الصغيرة بالقرى والمناطق الفقيرة مراعاة لظروفهم.

وقال المهندس شريف إسماعيل ان الدولة جادة فى التقنين لكل من تتوافر لهم الشروط حرصًا على مصالح المواطنين واستقرار أوضاعهم القانونية، مشددا على استمرار لجان المراجعة التى تم تشكيلها من وزارة التنمية المحلية للمرور على المحافظات ومراجعة إجراءات التقنين بهدف دفع معدلات الإنجاز وسرعة الاجراءات مؤكدا ضرورة العمل على الانتهاء من تقنين الحالات الجاهزة خلال الشهور القادمة.