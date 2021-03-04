استهلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي زيارتها لمحافظة بني سويف صباح اليوم الخميس بلقاء الدكتور محمد هاني جمال الدين محافظ بني سويف في ديوان عام المحافظة.
واستعرضت نيفين القباج والدكتور محمد هاني برامج وأنشطة الوزارة في المحافظة، وكذلك الجهود التي قدمتها الوزارة خلال مواجهة فيروس كورونا.
كما تم استعراض جهود الجمعيات الاهلية في المحافظة والخدمات التي تقدمها، حيث أثني المحافظ علي جهود الجمعيات في المحافظة، مشيدا بدور جمعية الهلال الاحمر المصري الذي يلعب دورا كبيرا في عمليات الاغاثة خاصة خلال أزمة السيول التي ضربت الجمهورية العام الماضي، حيث كان له دورا مؤثرًا في المحافظة.
ويرافق وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الزيارة الدكتورة راندا رزق مستشار وزيرة التضامن للمسئولية المجتمعية والدعم الفني، ومني الشبراوي رئيس الادارة المركزية للرعاية الاجتماعية، ومحمود شعبان مدير الادارة العامة للاسرة والطفولة، ومحمد مظلوم مدير الادارة العامة للدفاع الاجتماعي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القباج تلتقي محافظ بني سويف في مستهل زيارة المحافظة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.