صور.. قوافل «نور حياة» تستقبل 3 آلاف مريض على مدار يومين

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وقال المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن قوافل مبادرة "نور حياة" تقدم خدماتها فى إطار التنسيق مع المشروعات التى تنفذها الدولة لتطوير الريف المصرى ضمن مبادرة حياة كريمة، مشيرا إلى أن الصندوق يعمل على تحقيق التكامل بين البرامج والخدمات التى يوفرها فى مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والتنمية الاقتصادية للأسر الأولى بالرعاية، ومختلف المشروعات المنفذة من خلال مبادرة حياة كريمة.
وأوضح عبد الفتاح أنه من المزمع تقديم الخدمة الطبية لنحو 3 آلاف مواطن على مدار اليوم وغد، مشيرا إلى أن القافلة الواحدة تستقبل 500 مواطن بواقع 50% من طاقتها السابقة، وذلك تطبيقا للإجراءات الاحترازية التى فرضتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، لافتا إلى أن القوافل تجرى كشف العيون للمواطنين الذين تم دراسة حالتهم، والتأكد من استحقاقهم للخدمة المجانية، على أن يتم تحويل الحالات المتطلبة لعمليات المياه البيضاء إلى المستشفيات التابعة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية بكل محافظة، فضلا عن صرف العلاج من داخل العيادات المتنقلة بكل قافلة.
وأشار المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر أن المبادرة قدمت خدمة الرعاية الصحية منذ إطلاقها فى فبراير 2019 لمواطنى 19 محافظة هى: "السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، الشرقية، الدقهلية، الغربية، القليوبية، المنوفية، كفر الشيخ، الإسكندرية، دمياط، البحر الأحمر، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، وسوهاج، ومطروح".
يذكر أن الصندوق قام بفتح حساب خاص لاستقبال المساهمات فى مبادرة نور حياة رقم 037037- مبادرة نور حياة، كما يستقبل كل الاستفسارات عن المبادرة عبر الخط الساخن 15118.
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