الأعلى للإعلام ينعى كمال عامر: فقدنا رمزا وطنيا أفنى عمره فى خدمة مصر

جدة - نرمين السيد - وأكد المجلس، وفقا لبيان صحفى، أن مصر فقدت رمزًا وطنيًا وقيمة كبيرة، مضيفًا أن الراحل أفنى عمره فى خدمة مصر، وكان له دورًا وطنيًا مشرفًا فى مرحلة مهمة من تاريخ الوطن وكان مثالا يحتذى به.
وتقدم المجلس بخالص العزاء لأسرة الراحل والأسرة البرلمانية المصرية، وأن يتقبله الله فى الصالحين وأن يسكنه فسيح جناته وينزل عليه رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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