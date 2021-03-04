تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنعى رئيس لجنة الدفاع بالنواب

جدة - نرمين السيد - وتقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص العزاء لأسرة الفقيد، والأسرة البرلمانية المصرية، داعين الله أن يتقبله فى الصالحين. ونعى مصطفى بكرى فى بيان صحفى الفقيد: "البقاء لله فى رحيل أستاذنا القدير والنائب الوطنى الجليل د كمال عامر، تغمد الله الفقيد برحمته وألهم الأسرة وألهمنا جميعا الصبر والسلوان". ومن المقرر أن يتم دفن الراحل فى مقابر القوات المسلحة عقب صلاة عصر اليوم.

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