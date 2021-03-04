صور.. وزيرة التضامن ومحافظ بنى سويف يفتتحان دار الأيدى الأمينة

جدة - نرمين السيد - افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف، المرحلة الأولى لدار الأيدى الأمينة ببنى سويف والتى تعد أول دار لرعاية الفتيات بلا مأوى فى صعيد مصر، وتقدم خدماتها لأكثر من محافظة.





وقدم محمد الأمين مؤسس مؤسسة المستقبل الأمين، شرحا تفصيليا لما تحتويه الدار من خدمات، حيث اصطحب وزيرة التضامن الاجتماعى والمحافظ فى جولة تفقدية بالدار للتعرف على خدمات الدار التى تستوعب 30 فتاة وتضم حاليا 11 فتاة أعمارهن تتراوح من 6 سنوات إلى 18 عاما. وشهدت وزيرة التضامن الاجتماعى، عرضًا ترفيهيا قدمته فتيات الدار اللاتى عبرن عن سعادتهن بالزيارة والخدمات التى تقدمها الدار، والتى تضم مسجدا ومكتبة وغرفة كمبيوتر ومشغل لتعليم الفتيات الخياطة.

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