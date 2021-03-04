جدة - نرمين السيد - استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، بمقر مشيخة الأزهر، أمجد العضايلة، سفير المملكة الأردنية بالقاهرة، مندوب الأردن لدى جامعة الدول العربية.





وخلال اللقاء، أرسل فضيلة الإمام الأكبر تحياته للعاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، وخالص تهنئته للأردن قيادة وحكومة وشعبا، بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدا على الدور المحورى للمملكة الأردنية فى دعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية، داعيا المولى -عز وجل- أن يحفظ الأردن وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان والسلامة والاستقرار. من جانبه، نقل السفير الأردنى تحيات الملك عبد الله الثانى لفضيلة الإمام الأكبر ولعلماء الأزهر الشريف، مؤكدا أن الأزهر هو منارة العالم الإسلامى، ومفخرة لكل عربى، وأن المسلمين حول العالم يحملون مشاعر الحب والانتماء لهذه المؤسسة العريقة حتى من لم ينل منهم شرف الدراسة فيها أو زيارتها من قبل، داعيا المولى أن يحفظ الأزهر الشريف وإمامه الأكبر، وأن يديم على العالم العربى والإسلامى فضل علماء الأزهر واعتدال منهجه الوسطى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الطيب يهنئ الملك عبد الله بمرور 100 عام على تأسيس الأردن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.