أمين الشيوخ: بدء أعمال الجلسة العامة الإثنين المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلن المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ، أن المجلس سيستأنف أعماله يوم الإثنين المقبل الموافق 8 مارس، مشيرا إلى أن الجلسة العامة ستبدأ فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.





وأوضح فى تصريحات صحفية، أن الجلسة ستشهد إجراءات تشكيل اللجان النوعية للمجلس والتى تبلغ 14 لجنة وفقاً لما أقرته لائحة المجلس والتى أقرها مجلس النواب وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

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