هانى لبيب يشارك فى حوار الأديان والثقافات بالأوقاف

جدة - نرمين السيد - يُشارك الكاتب هانى لبيب، رئيس تحرير دوت الخليج، عضو المجلس القومى لمكافحة الإرهاب، فى أعمال مؤتمر "حوار الأديان والثقافات" الذى يعقده المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فى الفترة من 13 إلى 14 مارس 2021، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.





ويتحدث لبيب، فى جلسة بعنوان "الحوار بين الواقع والمأمول"، وذلك ضمن جلسات المحور الرابع للمؤتمر، والذى يعُقد تحت عنوان "الحوار واحترام خصوصية الآخر"، ويشهد عقد 5 جلسات. وكانت وزارة الأوقاف، قد أعلنت أن إجمالى البحوث العلمية المشاركة فى مؤتمر حوار الأديان والثقافات والجارى طباعتها قد بلغ 28 بحثًا علميًا. اقرأ أيضًا.. أبرزها مكافحة الإرهاب.. 6 محاور بمؤتمر حوار الأديان والثقافات فى الأوقاف وأوضحت الوزارة، أن البحوث التى تم اعتمادها للطباعة ضمن أعمال المؤتمر تشمل 6 محاور، هى "مفهوم الحوار وغاياته، وعقلانية الحوار وعلاقتها بقضايا التجديد، والحوار والمشترك الإمسانى، والحوار واحترام خصوصية الآخر، وأثر الحوار البناء فى مكافحة الإرهاب وصنع السلام الإنسانى، وعوامل نجاح المؤتمر". ويأتى ذلك إضافة إلى ورقات العمل التى يقدمها الوزراء والمفتون ورؤساء المجالس العليا للشئون الإسلامية من مختلف دول العالم أثناء المؤتمر.

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