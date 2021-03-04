صور.. القباج تضع حجر الأساس لمجمع المستقبل الأمين للخدمات ببنى سويف

جدة - نرمين السيد - وضعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى يرافقها الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف، ورجل الأعمال محمد الأمين مؤسس مؤسسة المستقبل الأمين، حجر الأساس لمشروع مؤسسة المستقبل الأمين للخدمات المتكاملة بمحافظة بنى سويف.





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