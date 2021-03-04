رئيس مجلس النواب ينعى اللواء كمال عامر

جدة - نرمين السيد - ودعا جبالى فى بيان صحفى، المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان والعزاء الجميل.

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