"حماة الوطن" ينعى اللواء كمال عامر: حياة ثرية بالعطاء في مختلف مجالات العمل الوطني

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ينعى حزب حماة الوطن ببالغ الحزن والأسى ابنا من أبناء مصر والقوات المسلحة الذي خرجوا من نبتها الطيب، وطنيا مخلصا أفنى حياته في حب مصر والدفاع عن ترابها وهو نائب الشعب اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.
وقال الحزب في بيانه "إن اللواء كمال عامر حياته ثرية بالعطاء في مختلف مجالات العمل الوطني، رحم الله الفقيد وندعو الله أن يلهم أسرته الصبر والسلوان".
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