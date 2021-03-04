حسين خيري لـ وفد الشيوخ : للأطباء الحق في الرعاية وضمان حياة كريمة لذويهم

نظمت النقابة العامة للأطباء برئاسة د. حسين خيري ، النقيب العام، لقاء موسعا مع الاطباء أعضاء مجلسي النواب والشيوخ على رأسهم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب د. أشرف حاتم ، للحديث عن وضع الأطباء والمنظومة الصحية والوقوف على أهم القرارات المهمة والقوانين اللازمة لحفظ حقوق الأطباء والفريق الطبي وتحسين الخدمة الطبية.

وقال نقيب الأطباء د. حسين خيرى، إن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ باستطاعتهم تغيير مسار الأمور بالنسبة للأطباء والنظام الصحي، مشيرا إلى أن هناك حاجة ماسة لقوانين عديدة ينتظرها الأطباء مثل تعويض شهداء ومصابي فيروس كورونا، مضيفا أنه حق اساسي للأطباء رعاية أسرهم وضمان حياة كريمة لذويهم.

وشدد على أهمية قانون المسئولية الطبية، موجها الشكر والتحية للأطباء الذين يقومون بمهمة خيالية تحت ظروف صعبة جدا ويبذلون من وقتهم وحياتهم الإجتماعية، و قاموا بالتضحية بأرواحهم، بشكل بطولي و خيالي.

ومن جهته، قال رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب د. أشرف حاتم، إن ملف المسئولية الطبية، وملف مصابي وشهداء كورونا، والشهادة الموحدة-شهادة البورد المصري أو الزمالة الطبية-، على رأس أولويات اللجنة، مشيرا إلى أنه سيتم عقد إجتماع موسع بين اللجان المختلفة و سيتم عرض ما توصلنا إليه، وسنجتمع مع النقابة وأعضاء مجلس الشيوخ قبل عرضه في المجلس.