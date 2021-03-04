أماني الطويل : بيان إثيوبيا احتواء سياسي.. وأديس أبابا غير جادة في مفاوضات ملء سد النهضة

أكدت الدكتورة أماني الطويل ، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الخبير في الشأن الأفريقي ، أن إثيوبيا لم تعطِ مؤشرا جادا حول المستخرجات المطلوبة فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة، وفترات ملء السد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي لـ"سكاي نيوز عربية"، الأربعاء، إن أديس أبابا ليس لديها مشكلة من توقع أي اتفاقيات بين السودان ومصر ما لم توجه ضد إثيوبيا.

وأضافت "الطويل" فى تصريحات لـ "دوت الخليج"، أن البيان الصادر عن الخارجية الإثيوبية يأتى فى إطار الاحتواء السياسى بعد المشهد المصرى السوداني، الذى يُظهر تعاونا كبيرا بين البلدين فى عدة مجالات، بما يحقق مصالحهما وفقا لرؤية كل منهما ويضمن لشعوبهما السعادة والاستقرار.

واختتمت "الطويل" قائلة، إن مجمل المشهد بين القاهرة والخرطوم سوف يشهد تطورات إيجابية لصالح شعبي البلدين، وأمنهما الإنسانى، وذلك فى ظل "التغول" الإثيوبى على حقهما فى المياه، وخاصة مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الخرطوم السبت المقبل، والتى سيكون لها صدى كبير على المستوى الإقليمى".

وقال مفتي إن "مصر والسودان دولتان ذواتا سيادة، ويمكنهما أن تفعلا أي شيء معا ، ويمكنهما أن توقعا على أي اتفاقيات سواء كانت عسكريا او اقتصاديا أو تجاريا، ما دامت لا توجه ضد إثيوبيا، نحن لا نعترض على أي معاهدة توقعان عليها".

ووقعت مصر والسودان، الثلاثاء، اتفاقا عسكريا، بحضور قائدي جيشي البلدين.



وتزامن ذلك مع مطالبة وزيري خارجية مصر والسودان، الثلاثاء، إثيوبيا، بإظهار حسن النية والانخراط في عملية تفاوضية فعالة للتوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة.

وجاء ذلك خلال مباحثات أجراها وزير خارجية مصر سامح شكري، مع نظيرته السودانية مريم الصادق المهدي، في العاصمة المصرية القاهرة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، أن أديس أبابا تأخذ المخاوف السودانية والمصرية بشأن سد النهضة على محمل الجد، مؤكدا أهمية طريق المفاوضات.

وقال: "نحن نأخذ قلق مصر والسودان بشأن سد النهضة على محمل الجد، ولذلك نحن نتفاوض على المستوى الثلاثي. نحن إذا لم نكن نهتم إلى مخاوفهم لماذا نتفاوض؟ لماذا نذهب إلى الخرطوم والقاهرة؟

وأضاف: "نضمن لهم أننا لن نضرهم، وسدنا هو فقط لأغراض تنموية، ومن أجل الكهرباء".

وجدد مفتي التأكيد على أهمية إيجاد حل لملف سد النهضة برعاية الاتحاد الإفريقي، قائلا إن "الأمر لا يتعلق باقتراح وساطة جديدة، الأمر لا يتعلق ببداية مسار جديد. لماذا علينا أن نبدأ مسارا جديدا؟ الأمر يتعلق بالاستمرار في نفس المسار الموجود منذ البداية" .

وقال إن "الأمر لا يتعلق بملء السد أو عدمه ، المهم استمرار المفاوضات التي كانت قد عقدت تحت رعاية الاتحاد الإفريقي " .